Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Angelo Alessio , ex vice di Antonio Conte, ha parlato così del momento dalla Juve, ora staccata 9 punti dall'Inter : "Non posso giudicare in quanto non vivo il momento dall'interno, ma potrebbe esser dato da diversi fattori come infortuni e un periodo in cui la condizione fisica non è al top. E forse quella continua rincorsa all'Inter è stata molto stancante a livello mentale. Di quale è stata la causa possiamo parlarne per ore, ma è evidente la marcia impressa dall'Inter nel 2024. Obiettivamente la rosa dei nerazzurri è superiore rispetto a quella della Juve, poi ha indovinato qualche giocatore come Thuram ed è chiaro che ci vuole anche un pizzico di fortuna.

Tutti si aspettano delle prestazioni in crescendo dei giocatori, però i miglioramenti di alcuni di loro non ci sono più stati e questo può esser stato determinante per bloccare la serie positiva di risultati. Pogba? Si sta parecchio sottovalutando la sua assenza, forse anche perché si è abituati a non averlo quasi mai visto in campo. Ma Pogba avrebbe potuto dare tanto a questa squadra: per struttura fisica, caratteristiche tecnico-tattiche e personalità. Purtroppo è mancato tantissimo alla Juventus, specialmente nei momenti topici come lo sono state le ultime settimane. Non parlarne, a mio parere, è sbagliato, perché i programmi si fanno ad inizio stagione e sicuramente era stato messo in preventivo di contare su di lui. La Juventus è seconda in classifica, il mio pensiero è che con Paul il gap con l'Inter si sarebbe drasticamente ridotto".