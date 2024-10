L'avventura in Italia di Alex Perez, per il momento, è stata tutto tranne che esaltante. Il difensore spagnolo, classe 2006, in estate ha firmato per l'Inter, suscitando anche un discreto clamore mediatico, al pari dei coetanei Luka Topalovic e Thiago Romano (altri acquisti nerazzurri per la Primavera), ma i suoi primi mesi in nerazzurro sono avvolti dal mistero: le sue uniche immagini di campo risalgono al 14 settembre, alla mezz'ora giocata contro il Cagliari, nella sua prima e fin qui ultima presenza stagionale. Poi, il nulla: nessuna comunicazione ufficiale, nessuna apparizione nelle foto degli allenamenti publicate dal club, nessun post sui social. Tanto che sono in molti, oramai, a chiedersi che fine abbia fatto.