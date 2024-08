La linea verde intrapresa da Oaktree ha portato all'Inter diversi giovani, uno è Alex Perez. Il giovane difensore spagnolo, classe 2006, è arrivato il 19 luglio in prestito con diritto di riscatto dal Betis. Fin qui non si è visto molto, ma il motivo è semplice. Come appurato da Fcinter1908, Alex Perez sta seguendo un percorso di lavoro personalizzato per recuperare dall'infortunio muscolare rimediato a marzo con il club spagnolo.