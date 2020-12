Le rivali – Juventus, Alex Sandro: “Scudetto? Vogliamo vincere in Italia e in Europa”

Ai microfoni di Sky Sport, Alex Sandro, laterale della Juventus di Andrea Pirlo, ha parlato anche della lotta scudetto contro Inter e Milan. Ecco le sue parole:

“Contro il Torino a fine primo tempo c’è stata la svolta. Dovevamo fare meglio, essere più cattivi più lucidi in campo. Siamo stati bravi e abbiamo fatto un secondo tempo da Juve portando a casa i tre punti. Giocare a Genoa è sempre difficile, a volte è capitato di non riuscire a vincere, è sempre una partita trasferta particolare. Il Milan sta facendo un grande campionato, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Siamo la Juve e il nostro obiettivo è sempre quello di vincere in Italia e in Europa“.

(Fonte: Sky Sport)