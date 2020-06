Serie A, come funziona l’algoritmo? I dettagli. Ma non assegnerà lo scudetto a meno che…

Il calcio italiano è pronto a ripartire ma, intanto, si valutano anche le alternative. Nel corso dell’Assemblea di Lega in programma venerdì 5 giugno, i club di Serie A prenderanno una posizione sulle alternative, ossia su cosa accadrebbe in caso di nuovo stop del campionato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’ipotesi playoff è sgradita dalla maggioranza dei club, sia per logica – avrebbe poco senso tornare a giocare dopo un nuovo stop, perdipiù match da dentro o fuori – che per questioni tecniche. Per questo, il presidente della FIGC Gravina ha aperto al piano C, ossia delle cristallizzazione della classifica tenendo conto di un algoritmo.

LE CONDIZIONI – La Gazzetta, in dettaglio, spiega le condizioni dell’algoritmo: “Una procedura che potrà subentrare solo a determinate condizioni: intanto, potrà essere utilizzata solo se si sarà giocato un numero minimo stabilito di partite. Inoltre non potrà eleggere il vincitore dello scudetto: da decidere, in alternativa, se consegnarlo alla capolista del momento o non essere assegnarlo. Infine potrà funzionare solo nel caso in cui le squadre abbiano giocato un numero differente di partite: i parametri in esame non sarebbero in grado di sovvertire l’ordine di una classifica in cui le squadre abbiano disputato lo stesso numero di gare”.