L’Inter rischia la Champions con i playoff? Forse no: Figc studia l’ipotesi clamorosa

La Serie A è pronta a ripartire il 20 giugno. Ma la Figc, stavolta, non vuole farsi trovare impreparata e quindi sta preparando due paracadute, il famoso algoritmo e ancor prima i playoff-playout.

I playoff salvando i posti Champions

“Quest’ultima è una prospettiva a cui i tre quarti dei club non vorrebbero aderire neanche sotto tortura. Ma che fa parte del gioco. La Figc vorrebbe coinvolgere tutte le squadre in tre griglie (playoff scudetto a sei ma con i posti Champions assegnati alle prime quattro della classifica fino all’interruzione?). Al di là del titolo, dei posti nelle coppe e delle retrocessioni, una posizione di campionato migliore determina una maggiore quota di diritti tv. Ma sono tutte formule che si spera di non dover utilizzare”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

In questo modo, però, si rischierebbe un esito clamoroso, con l’eventuale sesta in classifica magari campione d’Italia e fuori dalla prossima Champions League.