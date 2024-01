All Brugge: “Buchanan? Corre senza stancarsi mai. Nell’Inter di Inzaghi…”

Le parole dell'ormai ex allenatore dell'esterno arrivato ieri a Milano per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi

Ronny Deila, allenatore del Brugge, ha parlato ai microfoni di TMW di Tajon Buchanan, venduto proprio in queste ore dal club belga all'Inter. Questa la presentazione del calciatore arrivato ora in nerazzurro: "Tajon è prima di tutto un ragazzo tranquillo e una persona buona. In campo invece parliamo di un calciatore dotato di grande velocità e resistenza, che può correre su e giù per il campo senza mai stancarsi".