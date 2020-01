“Allan sorride, il Napoli no”. Apre così l’articolo de Il Mattino che spiega il motivo dell’assenza del centrocampista brasiliano per la sfida di domenica con la Juventus. L’ex Udinese, finito nel mirino dell’Inter, è diventato papà per la terza volta e in giornata volerà in Brasile per l’evento. Allan, in più, non ha recuperato al 100% dai problemi fisici che lo stanno attanagliando e che gli hanno impedito di giocare in Coppa Italia contro la Lazio.