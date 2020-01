Allan, la strada è in salita per l’Inter. C’è solo un modo per avvicinare il brasiliano…

Col colpo Eriksen in dirittura d’arrivo, l’Inter non si ferma e vuole provare a inserire un altro centrocampista nella squadra di Conte. Con Vecino in uscita, non c’è feeling col tecnico, il club nerazzurro cerca un altro rinforzo.

“L’Inter due giorni fa ha provato a sistemarsi, proponendo lo scambio Allan-Vecino. Ma il tentativo è andato a vuoto e l’affare non si concretizzerà nemmeno in futuro. Allan, in alternativa a Vidal, è l’uomo perfetto per le esigenze di Conte. In più il brasiliano ha dalla sua l’anagrafe, visto che ha appena compiuto 29 anni mentre il cileno ne farà 33 a maggio. Il momento difficile del Napoli può comunque aiutare ad allontanarlo da Gattuso. Ma la strada che deve eventualmente percorrere l’Inter non può che essere diversa. Il centrocampista brasiliano, ora fuori per un infortunio muscolare (salterà anche la Juve) e tornato a Rio de Janeiro per la nascita del terzogenito Matteo, è da tempo al centro delle voci di mercato e costa tanto. Ancelotti vorrebbe averlo con sé all’Everton, il Paris Saint Germain gli aveva fatto la corte un anno fa. Le richieste del Napoli, che rifiutò offerte superiori ai 50 milioni, spensero ogni illusione del Psg, che era pronto a garantire al centrocampista un contratto da 7 milioni a stagione e ora potrebbe anche rifarsi sotto”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“L’Inter, sfumata l’ipotesi scambio, deve comunque riuscire a risolvere il rebus Vecino, recuperando anche un po’ di soldi (almeno 20 milioni). Allora sì che potrebbe ribussare alla porta di De Laurentiis, provando a spuntarla. Di mezzo c’è anche l’affare Politano: se Matteo finisse tra le braccia di Gattuso, allora si potrebbe ipotizzare uno sconto per arrivare ad Allan. La strada è comunque lunga e in salita e probabilmente poco praticabile in questa sessione di mercato. Poi per il futuro chissà: un guerriero così farebbe comodo a qualsiasi top club e l’Inter sta lavorando per tornare tra le grandi d’Europa”, aggiunge il quotidiano.