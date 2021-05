Oggi incontro tra Zhang e i giocatori: scatta il piano B. Questa la sensazione

Oggi Steven Zhang comincerà ad Appiano il giro di colloqui individuali per proporre ai giocatori la rinuncia alle due mensilità

Oggi Steven Zhang e la dirigenza nerazzurra cominceranno ad Appiano il giro di colloqui individuali per proporre ai giocatori la rinuncia alle due mensilità di novembre e dicembre, già rinviate nei mesi scorsi. Come riporta la Gazzetta dello Sport , le due mensilità pesano sulle casse dell’Inter circa 25 milioni di euro lordi.

"Zhang e la dirigenza spiegheranno ai giocatori le problematiche finanziare e a ciascuno di essi metteranno di fronte inizialmente la possibilità di rinunciare alle due mensilità. Da questo punto di vista, le possibilità di riuscita sono praticamente nulle. Ecco perché di fatto entrerà in azione il piano B, ovvero quello di una modifica contrattuale individuale che permetterà al club di alleggerire il bilancio in chiusura il 30 giugno e allo stesso tempo ai calciatori di incassare quanto spetta loro. La sensazione è che non sarà troppo difficile giungere un accordo".