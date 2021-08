Allarme dal Sudamerica: preoccupazione per la pausa di settembre. L’Inter…

Il recupero delle gare della Conmebol saltate a marzo rischia di far perdere a molti club numerosi nazionali

La pausa per le nazionali è un autentico incubo per i club. E, se possibile, quella di settembre sarà vissuta con più preoccupazione. La federazione sudamericana, per recuperare gli incontri rinviati in primavera, ha inserito in calendario una partita in più, rispetto ai due classici incontri, che si svolgerà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10. "Significa che i club potranno riavere i giocatori convocati non prima di sabato, o addirittura domenica. Ad aggravare la situazione, c’è - appunto - la Champions, che debutterà il 14 ed il 15 settembre", sottolinea Libero.