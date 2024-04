«Non puoi lasciare questi primi tempi a meno che riesci a non subire gol. Il capire le partite ti fa crescere, maturare. Per puntare a qualcosa di importante bisogna capire la partita. Cosa manca per il salto di qualità? Nel calcio bisogna sporcarsi le mani, il calcio ha duelli e lotta. Dovevamo metterci sul loro piano dal punto di vista fisico per tenere in bilico il risultato nel secondo tempo ma così non è stato. Alcaraz e Weah? Nel primo tempo avrei dovuto cambiare tutti, forse mi dovevo cambiare pure io. Poi ci siamo rimessi in piedi ma è una serie di partite in trasferta che non riusciamo a vincere, ma alla qualificazione ci arriveremo con calma e pazienza e lo dico perché conosco la squadra. La Coppa Italia? Non c'è da riscattarsi, c'è solo da andare in finale. La Lazio cercherà di ribaltare la partita ma dovremo fare bene, se faremo come questa sera sarà difficile», ha concluso l'allenatore bianconero.