Allegri, oltre all’Inter c’è un altro club pronto a prenderlo. TS: “Ma se lo chiamasse Marotta…”

“Dicono che si è goduto il riposo, ma ora sia solleticato dall’idea di tornare in panchina. Massimiliano Allegri è un tipo “halmo” per definizione, ma adesso è pronto”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito al futuro di Massimiliano Allegri, il cui profilo è stato accostato all’Inter, per l’eventuale dopo-Conte, qualora si materializzasse la rottura tra il tecnico e l’Inter.

Per Allegri, però, c’è ancora l’opzione PSG. “Certo, se lo chiamasse Beppe Marotta cambierebbe la prospettiva: Allegri ha un eccellente rapporto con l’amministratore delegato dell’Inter e sarebbe certamente più felice di rimanere in Italia (e Milano sarebbe anche molto vicina a Brescia, dove adesso il tecnico ha una casa per stare vicino alla sua compagna Ambra Angiolini)”, commenta il quotidiano. Non sarebbe la prima volta che Allegri succederebbe a Conte perché capitò proprio alla Juventus nell’estate del 2014.