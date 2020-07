Champions League, i sorteggi delle Finals: Atalanta-PSG, Juve o Lione contro Real o City

Si sono appena conclusi i sorteggi delle Finals di Champions League, di scena ad agosto a Lisbona. Andata malissimo alle italiane, Atalanta, Juventus e Napoli. I bergamaschi, infatti, se la vedranno contro il Paris Saint-Germain, con la prospettiva di incontrare Atletico Madrid o Lipsia in semifinale. Peggio alla Juventus che, qualora dovesse superare l’ostacolo Lione (all’andata in Francia 1-0 in favore della squadra di Garcia) si ritroverebbe ad affrontare nei quarti di finale Real Madrid o Manchester City.

Il Napoli, invece, che dovrà affrontare il ritorno degli ottavi al Camp Nou contro il Barcellona (all’andata al San Paolo 1-1), potrebbe vedersela contro Bayern Monaco o Chelsea, per affrontare poi eventualmente in semifinale la vincente tra Juventus/Lione e Real Madrid/Manchester City. Ecco, dunque, il tabellone completo:

Quarti di finale

Juventus/Lione vs Real Madrid/Manchester City

Lipsia vs Atletico Madrid

Barcellona/Napoli vs Bayern Monaco/Chelsea

Atalanta-PSG

Semifinali

Juventus/Lione o Real Madrid/Manchester City vs Barcellona/Napoli o Bayern Monaco/Chelsea

Atalanta/PSG vs Lipsia/Atletico Madrid