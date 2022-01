Allegri: “Con l’Inter dentro la partita per 120′. Dybala? Straordinario quando…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con l'Udinese, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così della prestazione dei suoi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con l'Udinese, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così della prestazione dei suoi: "Rispetto a mercoledì, dove abbiamo tenuto mentalmente e tecnicamente per 120 minuti, stasera c'è stato un momento in cui la squadra è uscita dalla partita e questo non va bene. Siamo una squadra che deve stare dentro la partita sempre. Dybala? Non c'era nessuno in tribuna, chi guardava? Stasera ha fatto un bellissimo gol, nel secondo tempo nella nostra difficoltà si è messo tra le linee e la squadra respirava. In quel momento è stato straordinario".