Juventus, Allegri: “Difficile rientrare nel giro scudetto, le 3 davanti hanno tanto vantaggio”

Marco Macca

Uno scontro diretto per un posto in Champions League. Così, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri definisce la partita di domani tra Atalanta e Juventus. Ecco le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia del match del Gewiss Stadium:

"Domani è uno scontro diretto per il quarto posto. Non decisiva ma molto importante e l'Atalanta ha dimostrato di meritare un posto nelle prime; sarà una partita difficile, fisica, e loro sono arrabbiati. Dovremo fare una prestazione di alto livello. Più si va avanti più sarà difficile vincere le partite, perché i punti diventano pesanti. Dovremo essere pronti quando avremo sui piedi la palla decisiva.Con un punto di riferimento davanti che mancava il giovamento è per tutti, c'è anche un bell'entusiasmo, ma la squadra stava lavorando bene da qualche settimana. Lo ripeto alla noia: siamo la Juve, non abbiamo fatto niente, vincere è l'obiettivo. Le tre davanti hanno tanto vantaggio, lo ripeto ancora. Quindi rientrare è difficile: adesso pensiamo all'Atalanta e poi lavoriamo una partita alla volta".