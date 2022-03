Juve, Allegri: “Vogliamo il -3 dall’Inter e giocarci scontro diretto. Dybala…”

E' stata una settimana nera per la Juventus, sconfitta fragorosamente 3-0 allo Stadium dal Villarreal negli ottavi di finale di Champions

E' stata una settimana nera per la Juventus, sconfitta fragorosamente 3-0 allo Stadium dal Villarreal negli ottavi di finale di Champions League. Fuori dall'Europa, i bianconeri, attualmente quarti in campionato, hanno l'obiettivo di provare a insidiare Milan, Napoli e Inter nella lotta scudetto. Ecco le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro la Salernitana:

Che partita e reazione vuole vedere domani?

“La Salernitana è diversa da quella dell’andata, ha fatto buoni risultati e gioca meglio. Dobbiamo subito cancellare l’eliminazione dalla Campione e chiudere questo periodo nei migliori dei modi per cercare di rimanere a tre punti dall’Inter e giocarsi lo scontro diretto in casa”.

Cosa è successo con Dybala?

“Hanno fatto una richiesta e io ho detto no. Non è successo niente, hanno capito e sono stati bravi. Dopo l’allenamento di stamattina si rimane in ritiro perché domani è una partita delicata e stiamo tutti insieme, ci riposiamo e siamo sereni. Nessuna discussione".

Deve rettificare qualcosa intorno al tema del fallimento stagionale?

"Assieme alla società stiamo facendo un percorso e abbiamo messo delle buone basi. Credo che siamo sulla buona strada e abbiamo trovato anche una scorciatoia. per distruggere ci vuole poco e bisogna quindi stare molto attenti. Noi siamo passati da una situazione molto pericolosa quando a gennaio eravamo a meno 10 dall'Atalanta e lì siamo stati bravi e fortunati, cosa che non ci è capitata con il Villarreal. Martedì non eravamo la squadra che poteva vincere la Champions, giovedì è tutto da rifare, è fallimento. Voi dovete scrivere queste cose, noi dobbiamo rimanere lucidi".

