Di Canio: “Allegri lo vedrei bene al Manchester United. Vi spiego perché”

«Lo vedrei bene al Manchester United». Di Canio, a Skysport ha parlato così di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è stato accostato all’Inter per diverse settimane, quando si era parlato della possibile separazione di Conte. In Inghilterra ora si parla di Solskjaer a rischio.

Hanno chiesto all’ex giocatore come vedrebbe il tecnico italiano su quella panchina. «Sarebbe la squadra ideale, non per le caratteristiche. Ma perché nella rosa ci sono talenti e giocatore di esperienza e con qualche innesto potrebbe essere la formazione che Allegri potrebbe riportare a stare più vicino ad altri grandi club. Parliamo di City, Liverpool, che stanno stentando, ma sono grandi club. C’è la volontà della società inglese di tornare tra le prime e uno intelligente come Allegri potrebbe farlo accadere», ha spiegato l’opinionista.

(Fonte: SS24)