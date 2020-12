Allegri: “Questa la prima qualità per un allenatore. Se parti solo dalle tue idee…”

In una lunga intervista rilasciata al Times, Massimiliano Allegri affronta diversi temi. L’allenatore, attualmente senza panchina, parla del suo desiderio di allenare in Premier League. Parla anche di come tirare fuori il meglio dai giocatori. “Posso vedere da come corre un giocatore come si sente”, esordisce Allegri. “Il linguaggio del corpo ti dice molto. La stessa cosa quando vai al paddock prima di una corsa e vedi i cavalli che si muovono. Se conosci i cavalli puoi vedere chi si sente meglio. Ho questa opinione sulla somiglianza tra cavalli e persone. Anche i cavalli da corsa sono atleti, con lo svantaggio di non poter parlare con te! Quindi devi leggere il linguaggio del corpo“.

“L’allenatore deve essere uno psicologo. L’80% è psicologia, il 20% è tattica. Dobbiamo guardare nella testa dei giocatori perché sono giovani, sono “bambini”. Dobbiamo parlare con loro ogni giorno, sapere tutto di loro, capire i loro problemi. I problemi di un ragazzo di 18 anni sono diversi da quelli di un veterano. Quando l’allenatore deve mettere un giocatore in panchina, è importante che il giocatore abbia fiducia nell’allenatore. La prima qualità per un allenatore è la psicologia”.

“La partita è decisa dai giocatori”, continua Allegri. “Sono d’accordo con altri allenatori sul fatto che la squadra debba avere organizzazione e tattica, ma è importante che l’individuo giochi bene“. Allegri teme che la Serie A e alcuni allenatori siano diventati prigionieri della tattica. “Dobbiamo cambiare la mentalità in Italia. Abbiamo buttato via completamente il nostro vecchio stile di gioco. Un allenatore non dovrebbe creare ansia per i giocatori. Se parti solo dalle tue idee, dal tuo credo, e non parti dalla qualità del materiale umano che hai tra le mani, lo considero un grosso errore“.

Allegri ha un nuovo obiettivo. “Sto migliorando il mio inglese! Sto studiando! La cosa importante è capire che ogni paese ha la sua storia. È difficile cambiare la storia di un club. Ad esempio, il Manchester United ha giocato per 50 anni con lo stesso stile. Quando Van Gaal è arrivato, aveva una mentalità diversa. Van Gaal vuole giocare con il possesso. Ma il Manchester United entra in area, attacca, attacca, cross, cross“.

“Nel Tottenham, Mourinho ha trovato l’equilibrio. Perché il Tottenham è una grande squadra, con grandi giocatori, e Mourinho è strategico. L’allenatore deve rispettare la qualità dei suoi giocatori. Mourinho capisce i suoi giocatori. Sta facendo un grande lavoro al Tottenham”.

(Times)