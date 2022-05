Allegri: “Difficilmente cancellerò il KO con l’Inter. Scudetto? Volevamo rientrare ma…”

Le parole del tecnico: "Fallimento lo sto sentendo da tanti mesi. Quando sei alla Juve è normale che ci siano alte aspettative"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così dell'annata dei bianconeri: "Fallimento lo sto sentendo da tanti mesi. Quando sei alla Juve è normale che ci siano alte aspettative, però capitano annate così dove non vinci niente. Intanto abbiamo centrato la Champions che sembra un obiettivo banale sia sportivo che economico ma non lo è. Ci sono delle squadre in Italia che per tanti anni non sono riuscite a entrare in Champions. La Juve partecipa alla Champions dal 2011 ed è un risultato importante. Poi l'anno prossimo bisogna prepararsi per lottare per vincere lo scudetto, è chiaro a tutti. Ma lo era anche quest'anno. Abbiamo fatto una rincorsa importante, tutti credevamo di poter rientrare nel giro scudetto ma si è fermata nella gara con l'Inter".