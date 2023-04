Allegri: “Nei 180 minuti episodi non a favore nostro. Stagione sicuramente anormale”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha analizzato la sconfitta contro l'Inter in conferenza stampa che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia. Queste le sue parole: "Una stagione sicuramente anormale, non dico facile o difficile. Siamo stati bravi, ma dobbiamo ritornare ad essere cattivi. Nelle ultime 6 partite ne abbiamo perse 5. Siamo terzi in classifica, dobbiamo lavorare per cercare di arrivare al secondo posto che ci consentirebbe di giocare la Supercoppa. L'Inter è una squadra forte, gli episodi decidono. Stasera ha deciso il gol che abbiamo preso, siamo stati bravi dopo il gol, non siamo stati molto incisivi. Dobbiamo trovare le energie velocemente, abbiamo una partita importante contro il Bologna. Abbiamo obiettivi da vincere. Nei 180 minuti gli episodi non sono andati a favore nostro.

In fase offensiva bisogna essere più bravi e precisi, nelle ultime 6 partite abbiamo fatto un gol con la Lazio, uno con il Verona, stasera non abbiamo segnato, idem a Roma e Sassuolo: è un momento così, dispiace per la Coppa Italia, andare in finale è sempre bello. Bisogna accettarlo e mettere qualcosa in più. Abbiamo fatti tanto ma non basta, in questi 20-25 giorni si decide la stagione. Dobbiamo raggiungere quota 72-73 punti in campionato e andare avanti in Europa League. Quando vai sotto è sempre difficile a San Siro, Inter-Juventus è sempre una partita equilibrata, nell'arco dei 180 minuti non siamo riusciti ad andare in finale.