Allegri, l’ex compagno: “Occhio a dare la Juve già spacciata perché…”

Le parole di Gianbattista Scugugia: "Questa Juventus è completamente diversa da quella che Max aveva lasciato tre anni fa"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Gianbattista Scugugia, ex compagno di Massimiliano Allegri all'Aglianese, ha parlato così del momento della squadra bianconera e delle sue ambizioni: "Questa Juventus è completamente diversa da quella che Max aveva lasciato tre anni fa. C'era chi pensava che, di punto in bianco, potesse rivincere tutto dal nulla. Ci va tempo. Lui è fatto così. Gli piacciono le sfide: per questo ha scelto di tornare. E' convinto di poter vincere anche ricominciando da zero. Non lo spaventano le critiche. Max è un patito di cavalli e ha sempre sostenuto che vince chi mette il musetto davanti alla fine della corsa. Secondo me ha ragione. Occhio a dare la Juve per spacciata a nemmeno metà dell'opera. A lui non interessa niente del calcio champagne. E' sempre stato un pratico, anche da calciatore. Non a caso ha sempre vinto. In più ha un altro grande pregio".