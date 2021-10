Biasin: “Suning? Cessione o estate come l’ultima. C’era accordo con Allegri quando…”

Così il giornalista: "Assicuro che Allegri era d'accordo con l'Inter dalla famosa Villa Bellini perché si pensava che Conte potesse fare un passo indietro"

Marco Astori

Intervenuto in diretta sul canale YouTube di Katia Nicotra, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter e delle prossime mosse del club nerazzurro: "Quando Conte sceglie di scendere dalla barca, Marotta, che è in contatto con Allegri da tutto l'anno, visto che c'era stata Villa Bellini ecc, spera che Max non si sia ancora accordato con la Juve: in realtà sapeva già che Allegri aveva già fatto la sua scelta, altrimenti anche l'ad dell'Inter sarebbe andato su di lui. Assicuro che Allegri era d'accordo con l'Inter dalla famosa Villa Bellini perché si pensava che Conte potesse fare un passo indietro: poi ha preferito andare avanti, ma Allegri era d'accordo con Marotta. Che lui e Max si fossero sentiti, posso garantirlo.

La Juve poi è arrivata prima, l'Inter pensava che Conte sarebbe andato avanti. Inzaghi? Io ero contento da una parte perché le alternative erano tutte di ripiego, spaventato dall'altra perché lui è bravo ma sarebbe andato in un nuovo ambiente dove si deve vincere. Mi ha sorpreso, a me piace molto quello che fa sul campo e il suo modo di comunicare, in antitesi con Conte: lui esagera sulle belle cose, è una tecnica per riuscire a rilassare l'ambiente che è stato per tanto tempo sotto pressione. Lo scudetto? E' molto sciocco in questo momento dire chi lo vincerà: ci sono quattro squadre papabili, Inter, Milan, Napoli e Juve, con l'Atalanta che per me può fare un gran percorso.

La situazione societaria? Preoccupa quando il debito è così alto: però l'ultimo dato è relativo al 30 giugno, da lì in poi si sono fatte tante cose per dare ossigeno al club. Non è tutto meraviglioso, la bombola rischia di scaricarsi ancora: l'Inter è in un circolo vizioso, la soluzione auspicabile è che si arrivi ad una cessione nel medio periodo, altrimenti ci si troverà ad affrontare quello che è successo l'estate scorsa.

La Champions League? Ha perso contro il Real in modo sfortunato perché ha giocato anche bene, mentre contro lo Shakhtar ha giocato male. La situazione è complicata come l'anno scorso, io continuo ad essere ottimista: lo Sheriff ha avuto un culo... Se non fai sei punti con loro, meriti di andare a casa: l'Inter ha tutte le possibilità di qualificarsi con sei punti con lo Sheriff, per poi giocarsi tutto in casa con lo Shakhtar. Quando hai un debito così elevato, non sono i 20 milioni della qualificazione che fanno la differenza: l'Inter deve qualificarsi per il suo status e per la sua crescita. Ci si aspetta che l'Inter ce la possa fare, poi valuteremo

Un giocatore della Juve che vorrei all'Inter? Chiesa, piaceva anche a Marotta: ma alle cifre della Fiorentina l'Inter non poteva permetterselo. Era uno dei giocatori che piacevano anche a Marotta e Ausilio. Sanchez? Non voglio essere cattivo, ma se l'Inter potesse liberarsene l'avrebbe già fatto. L'Inter sarebbe contenta di liberarsi del suo ingaggio pesante".