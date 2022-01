Allegri: “L’importante è essere tra le prime 4 il 22 maggio. Contro l’Inter…”

Allegri commenta così l'1-1 tra la sua Juventus e il Napoli e guarda alla Supercoppa contro l'Inter in programma il 12 gennaio

Sulle condizioni degli infortunati il tecnico dice che "Alex Sandro ha chiesto perché ha sentito un indurimento al flessore, Bonucci al momento è fuori e non se riuscirà a recuperare per la sfida contro l'Inter in Supercoppa". Infine, una riflessione sulla direzione di gara di Sozza: "non parlo mai degli arbitri, ma questa volta voglio dire una cosa - aggiunge Allegri - e penso che si sia fermato l'orologio: doveva dare qualche minuto in più di recupero, ci sono state diverse interruzioni e tante sostituzioni. Spero per queste mie parole Rocchi non si arrabbi (ride, ndr)".