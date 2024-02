Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 1-0 ottenuta a San Siro contro l'Inter: "È stata una partita difficile, lo sapevamo, contro una squadra forte come l'Inter che merita la testa della classifica. Per noi era un test importante per il nostro processo di crescita, basta vedere il secondo tempo, potevamo prendere il 2-0 e fare l'1-1, ci è mancata un po' di lucidità. Nel primo tempo abbiamo rischiato su un contropiede di Thuram, abbiamo avuto occasione con Vlahovic. Normale che bisogna migliorare: è stata una settimana complicata, ma nell'arco di una stagione può capitare, secondo me i ragazzi hanno fatto una buona partita. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4, questa sconfitta non cambia assolutamente nulla nel nostro percorso. Bisogna essere bravi a gestire questa settimana".