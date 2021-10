Juventus, Allegri: “Buon punto dopo un’ottima prestazione. Potevamo segnare anche prima”

Ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'Inter, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato così il match

"Questo pareggio pesa molto, perché arrivato dopo una bella prestazione. Potevamo segnare anche prima in due o tre situazioni, dovevamo fare meglio in fase offensiva. Abbiamo giocato contro un'ottima Inter, squadra fisica e tecnica. Ci manteniamo a tre punti dall'Inter, abbiamo ancora la possibilità di rosicchiare qualche punto prima della sosta. E' un buon punto. Mercoledì dobbiamo assolutamente vincere contro il Sassuolo. Il gol preso? Abbastanza fortuito. Secondo me è stata una bella partita: combattuta, tecnica. Dobbiamo migliorare in alcune situazioni. Dopo le difficoltà delle prime partite bisognava aggiustare la fase difensiva. Anche stasera abbiamo concesso poco".