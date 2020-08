Gds: “Allegri, Inter prima opzione. C’è il PSG, ma Max ha un’ambizione fortissima”

“L’Inter è la prima opzione, perché per vari motivi di ragione familiare il tecnico preferisce restare in Italia”. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Massimiliano Allegri ha scelto l’Inter. In attesa di capire se Antonio Conte lascerà o meno la causa nerazzurra, il tecnico toscano ha messo i nerazzurri in cima alle sue priorità, anche davanti al Paris Saint-Germain. E la Rosea spiega perché: “Non c’è soltanto questo però. L’ambizione di vincere con le tre squadre del nord, impresa mai riuscita a nessuno, è forte. Allegri è un tecnico fortemente italiano, non rinnega la sua impronta, anche se due finali di Champions League in pochi anni (risultato insolito per la Juventus) stanno lì a definire il contrario. Gli manca un successo in Champions League, ma gli manca anche un altro eventuale scudetto con l’Inter. Sarebbe un caso anomalo, dopo aver vinto con Milan e Juve. Fra Psg e Inter, se ci fosse un ipotetico dilemma da sciogliere, saprebbe quale risposta dare.

Dopo l’addio alla Juve, Allegri ha idee chiare in testa. E durante le ultime settimane il suo telefono non è rimasto muto, se non altro per sondaggi di vario tipo. Allegri non è orientato a prendere una squadra in corsa, ma si dà tempo ancora qualche mese. La storia con la Juve si è ormai chiusa e Allegri è pronto a ripartire. Un altro anno sabbatico sarebbe troppo lungo da sopportare. Già gli amici sono stupiti del fatto che uno sia passato senza tentazioni. Perché la tentazione del pallone è forte e Allegri dopo sei scudetti vuole allargare gli orizzonti. C’è chi dice che lo voglia il Psg, Leonardo di certo lo stima e i contatti amichevoli non sono mancati. Adesso però si fa sul serio. Le vacanze sono durate anche troppo e le priorità sono chiare”, si legge sul quotidiano.