Sky – Domani incontro con Zhang, Conte non ottimista: Allegri pronto. E Ausilio…

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, domani è previsto il faccia a faccia tra Zhang e Conte senza Marotta e Ausilio. I segnali che arrivano non sono positivi perché non si segnalano cambiamenti rispetto agli ultimi giorni. Conte continuerà a chiedere a Zhang una riorganizzazione strutturale della dirigenza con investimenti più importanti. Anche Conte, però, non è ottimista in merito al fatto che Zhang lo possa accontentare.

NODO ECONOMICO – Poi ci sarà da discutere sull’eventuale addio: è probabile che ci sarà una transazione, ossia un risoluzione tra le parti perché appare complicato che Conte possa lasciare due anni di contratto. In caso di addio, c’è Allegri che ha dato priorità all’Inter e le voci del PSG sull’ex tecnico di Juve e Milan non trovano conferme.

FUTURO AUSILIO – Di Marzio ha aggiunto che Ausilio è ancora nel mirino della Roma ma, in caso di addio di Conte, il ds nerazzurro resterà all’Inter.