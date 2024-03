Allegri: “Ora dicono che rosa Inter è più forte, non ci voleva tanto a capirlo”

Massimiliano Allegri, su Skysport, ha parlato del pareggio contro l'Atalanta e dell'obiettivo della Juvein vista del finale di stagione. «Una sola vittoria nelle ultime 7 partite? abbiamo fatto una bella partita, un risultato importante, abbiamo tenuto l'Atalanta a meno undici e abbiamo guadagnato un punto sul Bologna. Perché l'obiettivo è tornare in Champions. Giocare come tutte in Europa perché questa società se lo merita. Entrare in CL anche se fosse l'ultima giornata. C'è bisogno da qui alla fine di tutti, non ci siamo mai tirati indietro sotto l'aspetto dell'impegno. È un'opportunità di crescita da parte di tutti, capiscono come si gioca alla Juve, facendo la corazza», ha sottolineato.