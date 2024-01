Allegri: “Chiesa? Proviamo per l’Inter. Scudetto? Milan può rientrare. E’ un orgoglio che…”

Ci sono squadre più attrezzate per arrivare nei primi posti, in cosa siete stati più bravi degli altri finora?

“Abbiamo lavorato molto sui nostri limiti, in questo momento stiamo bene fisicamente e mentalmente. Domani ci aspetta una partita da vincere, tra l’altro l’Empoli ha cambiato allenatore e Nicola si è presentato molto bene contro il Monza. Ha vinto, non ha subito gol e ha dato grande solidità. Bisogna avere grande rispetto dell’Empoli”.

Chiesa come sta?

“Non è disponibile, è stato una settimana fermo e ieri ha fatto poco e niente. Cerchiamo di recuperarlo per l’Inter, lui è molto importante per noi. Abbiamo ancora da fare tanti punti”.

Juventus-Inter è il duello scudetto?

"Non è lo scontro diretto. Dopo Inter-Juve, chiamiamolo così, non scordiamoci che c'è anche il Milan. Ha fatto più punti dell'anno scorso e ha passato il periodo peggiore. Ha le carte in regola per rientrare. Pensiamo a noi stessi. A fare i 3 punti. Non è facile. L'Empoli il primo anno vinse qui da noi. Ha qualità. E' portata a giocare. Una volta giocata la partita, vedremo quanto fatto. L'importante è rimanere in equilibrio. E' la cosa più importante".

La quota scudetto a quanto è?

"La quota scudetto mi trovo in difficoltà, con questi punti è difficile dirlo. Noi stiamo facendo un percorso, siamo contenti ma non dobbiamo accontentarci e soprattutto abbiamo di fronte una squadra forte, che è l'Inter che è la favorita e che ha fatto un sacco di punti. per noi essere vicini a loro è un motivo d'orgoglio. Stanno facendo cose straordinarie, hanno vinto la Supercoppa, negli anni passati ha vinto trofei, è arrivata in finale di Champions... Per noi confrontarsi con loro è bellissimo visto che facciamo un percorso diverso.

Potreste trovarvi a +4..

"Abbiamo una partita difficile domani con l'Empoli. Serve equilibrio, dobbiamo fare le cose ordinarie. Poi avremo una settimana per preparare la partita successiva. Dobbiamo rimanere ordinati. Più quattro meno quattro non lo tengo in considerazione".

