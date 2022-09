CorSera – Allegri-Inzaghi, ecco il punto in comune più preoccupante. I giocatori…

Il Corriere della Sera analizza questo inizio di stagione complicato per Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. "Il punto in comune più preoccupante è la distanza e la freddezza fra tecnico e squadra. I calciatori esprimono le loro preferenze con le gambe, tirando il freno, dando qualcosa in meno invece che qualcosa in più, anche inconsciamente. Non per dispetto, ma forse perché la proposta di gioco dei due allenatori, il loro carisma, la loro capacità di trasmettere idee che migliorano il gruppo e i singoli, sembra essere venuta meno. Allegri e Inzaghi all’improvviso hanno l’aria di due tecnici antiquati, prigionieri delle loro convinzioni rituali, quelle che in passato hanno molto spesso funzionato e non si vede perché non debbano funzionare ancora. I giocatori hanno le loro responsabilità, ma sono sempre più potenti".