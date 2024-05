Potrebbe chiudersi a campionato in corso l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve

Potrebbe chiudersi a campionato in corso l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve. Come sottolinea il Corriere della Sera, il club ha preso malissimo lo show del tecnico e sta riflettendo su un’eventuale rottura del rapporto contrattuale, «per giusta causa». "Decisione che può arrivare già in giornata, e comunque prima della sfida di lunedì con il Bologna (Montero traghettatore). Il «delitto d’onore» sarebbe l’aggressione dell’allenatore bianconero al direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, sull’uscio della sala stampa".