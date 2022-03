Juventus, Allegri: “C’è delusione e amarezza ma stiamo facendo un buon lavoro”

Intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Villarreal, Massimiliano Allegri ha parlato così della Juventus

"Fino al 75' è stata una partita diversa dal finale, da squadra esperta il Villarreal l'ha portata dalla sua grazie all'episodio del rigore. Sono partite di Champions, quando due squadre si equilibrano, l'episodio sposta. Abbiamo tenuto spesso la palla noi, loro neanche ripartivano. Dopo l'1-0 l'avremmo dovuta gestire in maniera diversa, bisogna switchare e pensare subito al campionato. Progetto con la Juventus? Bisogna uscire per forza, c'è delusione e amarezza e ci deve essere. Stiamo facendo un buon lavoro, dispiace non passare il turno però in Champions è così. Alla fine ero un po' arrabbiato in generale".