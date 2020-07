Allegri: “Lautaro? La maglia del Barcellona pesa, ci vuole personalità. Lui all’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Marca, Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ha parlato così di Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter, e di un suo possibile approdo al Barcellona nella prossima sessione di mercato: “La maglia del Barça pesa molto e ogni giocatore al mondo deve avere la forza e la personalità per indossarla. Lautaro ha tutte le qualità per avere successo. Oggi sta andando molto bene all’Inter, ma vedremo se un giorno potrà dimostrarlo al Camp Nou”.