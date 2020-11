Aguilar: “Allegri al PSG? Leonardo ha suggerito un altro nome: e ha l’appoggio dei giocatori”

Momento delicato in casa Paris Saint-Germain, soprattutto dopo la deludente sconfitta di Champions League contro il Lipsia. Ora Thomas Tuchel rischia davvero, come spiega Francesc Aguilar del Mundo Deportivo: “Thomas Tuchel (PSG) e Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) hanno seri problemi a mantenere il proprio posto dopo le recenti sconfitte. Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri sono nel mirino di entrambe le squadre. Leonardo de Araujo, direttore tecnico del PSG, avrebbe però avvalorato l’idea di prendere in alternativa Thiago Motta, ex giocatore del Barça, con il supporto di Neymar, Rafinha e altri giocatori. Ma da Doha (Qatar) vogliono un tecnico con una storia più grande in caso di esonero di Thomas Tuchel”, spiega.