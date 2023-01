Allegri: “La Juve ha fatto 40 punti finora e saremmo in linea con le altre. Il Napoli…”

Abbiamo toppato in CL ma in campionato abbiamo fatto 38 punti, togliendo l'errore del VAR con la Salernitana e di punti ne avremmo quaranta ma è un errore tecnico. A parte il Napoli saremmo davanti alle altre. Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo fatto una bella gara in un momento in cui venivamo da pressioni importanti, non era facile concentrarsi. I ragazzi hanno dimostrato responsabilità, serietà e soprattutto voglia di continuare quello che abbiamo intrapreso a inizio anno. La partita si era complicata perché abbiamo commesso degli errori sui tre gol, dopo abbiamo abbiamo avuto l'occasione non sfruttata. Nelle ultime 10 partite abbiamo vinto 8 volte, pareggiato una e perso una. Dobbiamo solo continuare a lavorare. Ora ci sarà l'Europa League, la Coppa Italia e quindi questo è il nostro lavoro. Non dobbiamo assolutamente farci distrarre dalle cose esterne. Ai ragazzi c'è da fare i complimenti. Era un aspetto più psicologico, vedersi secondi in classifica, terzi, e poi ritrovarsi al decimo posto, psicologicamente è come se ti togliessero quello che hai fatto, quindi non era facile. C'è solo da ringraziare loro come tutto lo staff che ha lavorato in questi due giorni intorno a loro. Noi dobbiamo solo continuare con grande orgoglio per quanto stiamo facendo.