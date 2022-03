Lite con Dybala? Allegri: “Mi ha fatto una richiesta e ho detto no. Un po’ di casino serve”

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha risposto alle domande su una presunta lite in allenamento con Dybala

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium contro la Salernitana, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha risposto alle domande dei giornalisti su una presunta lite in allenamento con Paulo Dybala , numero 10 bianconero in scadenza di contratto con il club e accostato con insistenza all'Inter. Ecco le parole di Allegri:

"Hanno fatto una richiesta e io ho detto no. Non è successo niente, hanno capito e sono stati bravi. Dopo l’allenamento di sta mattina si rimane in ritiro perché domani è una partita delicata e stiamo tutti insieme, ci riposiamo e siamo sereni. Ho chiesto di rimanere tutti insieme, nessuna discussione. Richiesta inopportuna? Sono stato giocatore anch’io, ogni tanto un po’ di casino ci serve altrimenti restiamo piatti".