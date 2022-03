Dybala, lite in spogliatoio Juve. Allegri: “Proprio tu una richiesta del genere?”

L'argentino è in scadenza di contratto e la trattativa con il club bianconero è stata rinviata, ma pare complicata

Andrea Della Sala

Il futuro di Dybala sembra essere sempre più lontano dalla Juve. L'argentino è in scadenza di contratto e la trattativa con il club bianconero è stata rinviata, ma pare complicata.

"Il rapporto tra Paulo Dybala e la Juventus è su un piano inclinato. Scivola, scivola, e sembra ormai di capire come sia destinato a finire. L’incontro di lunedì per il rinnovo del contratto arriverà in un momento molto delicato, reso ancora più delicato dalle ultime 24 ore. Domanda: tra le figure di vertice della Juve, chi è storicamente considerato il più legato affettivamente al Dieci? Risposta semplice: Massimiliano Allegri, l’allenatore che lo ha lanciato, l’uomo che gli è stato vicino nella sua crescita. E allora è clamoroso che ieri ci sia stato un litigio proprio tra Allegri e Dybala, arrivato probabilmente non per caso in un momento di massima tensione. Tensione da delusione per l’eliminazione col Villarreal, tensione da rinnovo, tensione da lunga assenza", spiega La Gazzetta dello Sport.

Che cosa è successo Dybala e Cuadrado sono andati da Allegri per fare una richiesta relativa ai piani per la giornata di oggi, la vigilia di Juve-Salernitana. Oggetto di discussione: il programma con il ritiro pre-partita (la Juve quasi sicuramente questa sera dormirà alla Continassa) e in particolare gli orari dell’allenamento di oggi. Una parte di squadra avrebbe voluto qualche ora di libertà in più e la coppia sudamericana, con Dybala uomo di responsabilità in quanto vice capitano, ne ha parlato con Allegri. Perché la richiesta è arrivata da loro? Probabilmente perché Chiellini e Bonucci, storici leader dello spogliatoio, in questi giorni sono indisponibili e non si allenano con la squadra (neanche domani saranno a disposizione di Allegri). E tra l’altro, è naturale chiedersi se i due italiani avrebbero fatto la stessa richiesta in un momento così particolare.

Investitura Allegri non ha gradito e la richiesta è degenerata in litigio, con Max che ha accusato Dybala. Il senso del discorso: “Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?”. Il riferimento è ovviamente alla fiducia che Allegri ha sempre riposto in Dybala, in passato e nei primi mesi di questa stagione, quando il 10 è stato individuato come uomo centrale del nuovo ciclo e, a sorpresa, vice capitano", chiude Gazzetta.