Allegri: “L’Inter è sempre l’Inter, pari giusto. Il rigore era evitabile”

“Finale? Non so niente, era finita la partita, sono andato dentro. Niente di che, confusione alla fine di una gara equilibrata. Sapevamo le difficoltà della partita, l’Inter è sempre l’Inter nonostante le difficoltà. Dispiace perché la partita era finita, bisognava essere più svelti, mancavano 30 secondi. C’è stata poi l’ingenuità. Il risultato giusto alla fine è il pareggio. La squadra è in buona condizione, sapevamo che la gara che conta è il ritorno. La situazione del rigore era evitabile.