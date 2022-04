Juve, Allegri peggio di Pirlo: 3pt in meno, senza trofei. E record negativo vecchio di 60 anni

Nonostante sia tornato in pompa magna, Allegri fin qui ha fatto decisamente peggio del debuttante Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus

"Madama ha 3 punti in meno del 2021, ma qualche certezza in più sul quarto posto, con 5 punti di vantaggio sulla Roma. Però avrà, se va bene, un trofeo in meno in bacheca e non ha mai battuto in campionato una delle tre avversarie che la precedono in classifica, cosa che non avveniva addirittura da sessanta anni. La ricostruzione dell’Allegri-bis è più lenta del previsto e la differenza che salta all’occhio è l’assenza totale di dubbi sul tecnico, sempre più centrale, come dimostra il ruolo avuto nel mancato rinnovo di Dybala e di conseguenza quello che avrà nel mercato estivo".