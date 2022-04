Compagnoni: “Juventus-Inter, episodi decisivi. Bastoni-Zakaria? Per me era rigore”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha analizzato quanto accaduto ieri sera a Torino tra Juventus e Inter

"Non è stata una bella partita, ma giocata su ritmi elevati. Come sempre in Juventus-Inter, sono stati gli episodi a fare la differenza. Bastoni-Zakaria? Ho avuto la netta sensazioni che il fallo fosse in area di rigore, ma vorrei rivederla per capire se magari il tutto si è concretizzato fuori".