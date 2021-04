Repubblica – Allegri nei pensieri dell’Inter in caso di rottura con Conte. Spalletti…

Il possibile addio di Pirlo al termine della stagione potrebbe innescare un effetto domino sulle altre panchine

Fin qui per la Juve è stat una stagione complicata. Prima l'eliminazione a sorpresa dalla Champions per mano del Porto, adesso i bianconeri sono invischiati nella corsa Champions. La posizione di Pirlo scricchiola e al termine della stagione un suo probabile addio potrebbe avere un effetto domino. "Alla successione non c’è solamente Allegri, per altro sempre nei pensieri dell’Inter nel caso in cui con Conte si arrivasse alla rottura, ma anche Gasperini, torinese di nascita e juventino di cuore (oltreché di scuola) che sarebbe perfetto per smaltare l’immagine del club, incartapecorita dai disastri, calcistici e no, di quest’ultima annata. Pirlo si sente più debole, ma anche perché è prima di tutto la società a esserlo", si legge su Repubblica.