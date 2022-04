Allegri: “Si parla solo della vittoria Inter, qualcuno la spara grossa. Dybala via perché…”

Dopo la sconfitta pesante contro l'Inter a Torino, la Juventus si rialza e batte in trasferta il Cagliari di Mazzarri per 2-1

Marco Macca

Dopo la sconfitta pesante contro l'Inter a Torino, la Juventus si rialza e batte in trasferta il Cagliari di Mazzarri per 2-1. Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, commenta così quanto accaduto in Sardegna nel posticipo del sabato della 32a giornata di Serie A:

SCONFITTA CONTRO L'INTER - "Preferisco le critiche ma dopo che abbiamo vinto. Nessuno, per esempio, si ricorda della partita della settimana scorsa, visto che ha vinto l'Inter e che viaggia verso lo scudetto. Non è stata una settimana facile. La prestazione resta, ma i giudizi variano in base ai risultati. Io mi diverto a sentire tutte le critiche, mi fanno solo bene. Ogni tanto, però, qualcuno la dice troppo grossa sul calcio in generale. Spero che qualcuno abbia il coraggio di tornare a parlare dell'abc del calcio: lo stop, la marcatura, il passaggio... Queste cose si sono un po' perse, andiamo dietro a cose che non esistono".

CONTRACCOLPO - "Se avessimo vinto contro l'Inter, avremmo potuto ambire allo scudetto. Ora i nerazzurri, secondo me, anche per il calendario sono favoriti alla vittoria. Il contraccolpo sarebbe potuto essere molto forte, anche perché qui a Cagliari non è mai facile vincere".

DYBALA - "Dybala? Finisce perché ci sono delle storie che nascono e finiscono. E' stata fatta questa scelta. Lui si sta impegnando, non è ancora il Dybala che conosciamo, può darci ancora molto da qui alla fine. Si sta dimostrando un grande professionista".

(Fonte: Sky Sport)