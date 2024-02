Allegri: “Inter grande squadra, hanno più esperienza e sono favoriti. Il gioco di giornalisti e media…”

"La Juve era da 3 anni che non giocava una partita del genere, un po' l'inesperienza ha pagato. Bisogna rimettersi a posto, abbiamo l'Udinese e dobbiamo ricominciare a vincere. Bisogna essere veloci a uscire dalla crisi. Ci sono delle cose che capitano, all'andata abbiamo perso alla quarta giornata a Sassuolo. Poteva essere una settimana difficile, abbiamo perso contro una squadra forte. Possibilità di stare fianco a fianco fino alla fine? Noi essere in questa posizione in classifica a giugno nessuno lo avrebbe immaginato. Poi per il gioco dei media e dei giornalisti è normale che dica Inter e Juventus, ma sono due percorsi diversi. Siamo arrabbiati perché abbiamo perso una partita che potevamo rimettere in piedi. Dobbiamo crescere, l'Inter come ho sempre detto è la favorita per lo scudetto. Se saremo bravi a vincere un po' di partite e stargli vicino, c'è il Milan a 4 punti... Il campionato è ancora lungo e gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo".