Juventus, Allegri: “Il ko con l’Inter non ci ha tolto adrenalina. Ma per la Champions…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juventus-Bologna, Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, ha commentato così il pareggio per 1-1

"La partita contro l'Inter ci ha tolto adrenalina da rimonta? No, sappiamo che per entrare in Champions bisogna fare un passo alla volta. Ultimamente prendiamo sempre gol, ci vuole più lucidità quando gli avversari sono vicini all'area. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. tempo fa queste partite le avremmo perse. Bisogna migliorare, anche se non dobbiamo deprimerci: sappiamo che c'è ancora da fare. Dietro viaggiano, ma abbiamo un buon calendario e dobbiamo restare sereni, pensando alla partita contro la Fiorentina".