Allegri: “Scudetto? Napoli favorito e l’Inter è forte. Sul mercato…”

SCUDETTO - "Dove possiamo arrivare lo vedremo strada facendo. Dovremo essere bravi ad arrivare ad aprile ed essere nelle prime quattro posizioni. L'obiettivo è tornare in Champions l'anno prossimo".

NIENTE COPPE - "Più pressione? Non so se è un vantaggio o no, lo vedremo. Tecnicamente cambia il modo di lavorare, giocheremo una volta a settimana. C'è dispiacere per non giocare la Champions, il club è abituato a farlo. Io ho sempre partecipato alla Champions negli ultimi 14 anni, tranne i due in cui sono stato fermo. La Champions la avevamo anche conquistata sul campo. Dobbiamo essere bravi a trasformare questa amarezza in rabbia. L'anno scorso sono state cose esterne. Il vantaggio è che è stato chiuso tutto".

NIENTE CESSIONI - "Firmerei per la non cessione di nessun big? Io non firmo assolutamente niente. La squadra ha lavorato, ci sono giocatori con un anno di esperienza in più alla Juventus. Il calcio d'estate è fine a se stesso, da domani contano i tre punti".

VLAHOVIC - "Dusan ha passato un momento di alti e bassi, con problemi di pubalgia. Ora sta meglio, non è ancora al 100% perché ha saltato l'inizio della preparazione. Ma con l'Atalanta ha fatto bene nei 45 minuti. Abbiamo Milik, Kean domani non sarà a disposizione perché aveva preso un colpo. Abbiamo Yildiz che arriva dal settore giovanile ed è un buon giocatore. Sono contento dell'attacco".

POGBA - "Di Paul sono contento per gli ultimi giorni, per la partitella che ha fatto per 45 minuti. È un giocatore diverso dagli altri, viene da un anno e mezzo di inattività. Averlo a disposizione tutti i giorni per tutte le partite sarebbe un bel vantaggio per noi. Poi magari per giocare 20 o 30 minuti, noi speriamo che non abbia più intoppi e che la condizione possa crescere. Pogba oggi valuterò se portarlo a Udine o no".

GRIGLIA - "Chi vince è favorito, il Napoli è favorito. L'Inter è forte, c'è il Milan, la Lazio che è arrivata seconda. Tra qualche domenica si potrà capire la tendenza. Noi dovremo migliorare le partite in trasferta, che l'anno scorso ha fatto la differenza. Noi abbiamo fatto 30 punti, il Napoli 45".

