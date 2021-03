SM – Inter, allerta massima fino a lunedì: nazionali in bilico. Conte ora pensa a…

L'ultimo aggiornamento su quanto potrebbe accadere in casa nerazzurra all'inizio della prossima settimana

Tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra Inter. Una buona notizia che però non allenta la tensione in casa nerazzurra. Sport Mediaset traccia i possibili sviluppi da qui a pochi giorni: "Allerta massima fino a lunedì, deadline fissata dall'ATS che in quella data deciderà se far riprendere gli allenamenti".