Allegri: “Quota scudetto a 85 punti. Stagione da zero titoli? Intanto…”

Alla vigilia di Empoli-Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Le dichiarazioni del tecnico bianconero. "Dobbiamo sapere una cosa: domani è una partita da vincere, all'andata abbiamo perso, a Empoli è complicato giocare. Ma per noi è una tappa importante, per dare seguito a quanto fatto finora. Serve una partita "pesante".

"Stagione da zero titoli? Lo vedremo alla fine, intanto siamo lì su tutti i fronti e non è poco. Per ora siamo dentro alla Coppa Italia, alla Champions e abbiamo l'obiettivo di essere fra le prime quattro. Vedremo cosa riusciamo a portare a casa. La squadra sta facendo le sue prestazioni migliori, dobbiamo però ancora giocare meglio nella gestione, nel possesso palla. Contro il Villarreal abbiamo avuto giocate frettolose, cedendo il possesso: in quel caso bisogna essere più sereni. La quota per il quarto posto? Non la dico. La quota Scudetto secondo me è a 85".