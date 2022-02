Allegri: “Scudetto? Lo vince l’Inter, sono i più forti. Ieri passaggio importante”

Le parole del tecnico bianconero: "Chi vince? Io l'ho detto a settembre, per me lo vince l'Inter: ma con tutto il rispetto con Milan e Napoli"

Scudetto? Era ufficiale anche prima fosse un discorso per le altre, troppi punti da recuperare e poi devi sempre vincere. Era impossibile, pensiamo al quarto posto e a migliorare le prestazioni. In testa c'è il miglior attacco e la seconda miglior difesa. Chi lo vince? Io l'ho detto a settembre, per me lo vince l'Inter: ma con tutto il rispetto con Milan e Napoli. Ieri è stato un passaggio importante per l'Inter: anche Spalletti l'ha detto, sono i più forti. Non lo dico per gufare, è così: in questo momento sono più forti di noi, abbiamo perso troppi punti all'andata. Con quattro punti in più magari ci divertivamo".