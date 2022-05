Allegri: “La squadra va sistemata e la società lo sa. Chi vince lo scudetto? Domani…”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine di Fiorentina-Juventus

Al termine della gara persa contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. "È stata una settimana particolare, i festeggiamenti di chi partiva, qualcuno non stava bene. Primo tempo decente dove abbiamo sbagliato diverse situazioni. Per 50' abbiamo tenuto, poi nel secondo tempo abbiamo avuto più difficoltà, ora bisogna solamente pensare a quello che sarà l'anno prossimo. Una base c'è, la squadra va sistemata e la società lo sa. Abbiamo parlato e c'è unità di intenti. Abbiamo giocatori in uscita. la settimana prossima ci metteremo al lavoro".

"Pogba? Sento parlare di tanti nomi come normale che sia, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, vediamo se ci riusciamo. CI vuole calma ed equilibrio, la prima cosa da fare è valutare quelli che abbiamo. Chi vince lo scudetto? Non lo so, domani è bella, purtroppo non ci siamo noi e non sono molto contento. Sarà una bella giornata, sia per i tifosi del Milan che per l'inter che vivono una giornata di passione, per i giocatori. Sono un po' invidioso per domani".